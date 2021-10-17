Yanmış cesetten katillere ulaştılar

İzmir'in Bornova ilçesinde 1042 gün önce bulunan yanmış kadının kimliği ve katilleri, ilginç bir yöntemle belirlendi. Mezarı açarak kafatasından yeni yüz oluşturan polis, cesedin Özler Yörük'e ait olduğunu saptadı. Korkunç cinayetin faillerinin ise Yörük'ün eski erkek arkadaşı Olcay Altındağ ile birlikte 4 akrabası olduğu ortaya çıktı. 8 Aralık 2018'de bir futbol sahası yakınında bir kadın cesedi bulunmuş, yapılan otopside boğularak öldürülen kadının daha sonra yakıldığı anlaşılmış, ancak kimliği belirlenememişti.

YENİDEN YÜZLENDİRME TEKNİĞİ

Olayın peşini bırakmayan polis, mezarı açtırdı. Kriminal uzmanları kafatası kemiklerinde yeniden yüzlendirme yaparak bir fotoğraf elde etti. Bu fotoğraf kayıp 796 kadın ile karşılaştırıldı, ayrıca kayıp yakınlarından DNA örnekleri alındı.

Elde edilen veriler sonucu cesedin 33 yaşındaki Özler Yörük'e ait olduğu belirlendi. Şüpheli olarak Yörük'e zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen eski erkek arkadaşı Olcay Altındağ ile 4 yakını tutuklandı. Caniler, genç kadını 3 gün boyunca kaynar su ile işkence ederek öldürdüklerini itiraf etti.

İFADELERİ KAN DONDURDU

HALEN cezaevinde bulunan Olcay Altundağ ile birlikte zanlıların genç kadın ÖzlerYörük'ü üzerine kaynar su döktüklerini soğukkanlıkla anlatmaları, ifade alan polislerin bile kanunu dondurdu. Katil zanlılarının talihsiz kadının ölümünün ardından cesedi halıya sarıp ormanlık alana götürdükleri ve yaktıkları öğrenildi.

FATİH ŞENDİL