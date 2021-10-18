Büyükşehir binasında karar kurula kaldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim depreminde hasar gördüğü için tahliye edilen ana hizmet binasının bulunduğu alanın nasıl değerlendirileceğini belirlemek için oluşturulan Danışma Kurulu çalışmalara başladı. İlk toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Danışma Kurulu üyelerine hitaben, "Şunu net olarak söylemek istiyorum: Bu bina kurul tarafından korunması gereken bir kent mimarisi, kent mirası olarak değerlendirilmezse yıkacağız" dedi. Kurul önümüzdeki günlerde kendi arasında toplantılar, incelemeler yaparak ortaya çıkacak kararı rapor halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunacak.