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İzmir'de 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, bir araç içerisinde 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.