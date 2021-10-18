  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de tadilat halindeki bina çöktü! Vatandaşlar göçük altında kalan işçinin yardımına koştu

İzmir'de tadilat halindeki bina çöktü! Vatandaşlar göçük altında kalan işçinin yardımına koştu

İzmir'in Konak ilçesinde tadilat halindeki tek katlı yapının çatısı çökerken, içeride tadilat yapan Afganistan uyruklu bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de tadilat halindeki bina çöktü! Vatandaşlar göçük altında kalan işçinin yardımına koştu
İHA

18.10.2021, 14:24

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.30'da ilçeye bağlı Tuzcu Mahallesi 775 sokakta bulunan tek katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu Ali G. (24), binanın çatısını güçlendirmek için çalıştığı sırada, çatı büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, 110 AKS ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda göçük altında kalan işçi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, yaralanan Ali G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



O ANLARI ANLATTI
Öte yandan, göçük oluşan binanın yakınında oturan bir vatandaş da o anları anlattı. Göçük altında kalan işçiyi kurtardığı anı anlatan vatandaş, "Sese çıktım ve baktığımda toz bulutlarını gördüm. Arkadaş vardı içeride ve kurtarmak için fırladık evden. Komşularla birlikte yardım ettik ve çıkardık arkadaşı. Ondan sonra itfaiye, ambulans ve polis geldi. Görünürde hayati tehlikesi yoktu çok şükür" dedi.



HASSAS BURUNLU KÖPEKLER ARAMA YAPTI
Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri yardımıyla göçük oluşan binada arama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de tadilat halindeki bina çöktü! Vatandaşlar göçük altında kalan işçinin yardımına koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.