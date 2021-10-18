Tire’de sular durulmuyor! CHP’li Şenoyar partiden istifa etti

Tire CHP'de sular durulmuyor. Sosyal medyada yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaştığı için İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tarafından görevden alınan Hakan Şenoyar, sitem dolu bir açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden CHP'den istifa ettiğini duyurdu.



'TAKDİR ÖRGÜT VİCDANININ'

CHP'NİN Tire'de kurucu üyelerinden biri olduğunu ve uzun yıllardır partiye hizmet verdiğini kaydeden Şenoyar açıklamasında, "Görev aldığım süre içinde partimizin çıtasını yükselterek her seçimde büyüyen bir grafik çizmeyi başarmış bir ilçe başkanı olarak, partimizin kurumsal ve demokratik yapısına zarar veren böyle bir yola başvurulmuş olmasının takdirini de örgütümüzün vicdanına bırakıyorum. CHP'nin neferi ve ilçe başkanı olarak asıl gerekçenin gizlenerek, saptırma sebeplere dayanılarak disipline verilmeyi asla kabul etmem söz konusu olamaz. Onurumla istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

KAVGA GİDEREK BÜYÜYOR

SKANDAL paylaşımın ardından şimşekleri üzerine çeken ilçe başkanı Hakan Şenoyar'ın, görevden alınarak disiplin kurluna sevk edileceği açıklanmıştı. İzmir İl yönetimi, Şenol Sardoğan'ı, Şenoyar'dan boşalan koltuğa ilçe başkanı olarak atamış ancak bu kez de yine eski ilçe başkanlarından Hidayet Petin bu atamaya şiddetle karşı çıkmıştı. Petin, Sardoğan'ı yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmediği gerekçesiyle DSP'den aday olan eski Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ile birlikte hareket ederek partinin çıkarlarını baltalamakla suçlamıştı.

■ NADİR UYSAL