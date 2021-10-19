  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir FETÖ'ye İzmir merkezli darbe! Gözaltı sayısı artıyor

FETÖ'ye İzmir merkezli darbe! Gözaltı sayısı artıyor

İzmir merkezli 41 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 158 şüpheliden 108'i yakalandı.

FETÖ’ye İzmir merkezli darbe! Gözaltı sayısı artıyor
AA

19.10.2021, 16:32

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda; büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu gözaltı sayısı 108'e yükseldi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, bazı zanlıların yurt dışında olduğu öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ'ye İzmir merkezli darbe! Gözaltı sayısı artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.