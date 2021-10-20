‘Dere ıslah edilmedi tarlalarımızı su bastı’

İZMİR Çeşme'nin kırsal mahallesi Karaköy'de, ıslah edilmeyen dere yatağı yüzünden son yağışlarda tarlalar sular altında kaldı. Geçimini tarımla sağlayan çiftçiler, "Dere yatağı temizlenmediği için taşkına neden olan yağmurla birlikte ürünlerimizi su bastı. Büyükşehir ve Çeşme belediyelerine defalarca sorunu bildirdik ancak bir türlü gereken yapılmadı" dedi.

İKİ YILDIR SORUN VAR

Karaköy'de çiftçi Yalçın Gülbayrak, "Burada insanlar geçimini arıcılık, hayvancılık ya da kışlık sebze ekerek sürdürüyor. Köye kadar asfalt yolumuz var ancak sonraki yol hep taş toprak. Dere yatağı ıslah edilmediği için her yağmur sonrası arazilerimiz sular altında kalıyor. İki yılı aşkındır sorun sürüyor" diye konuştu. Üretici Halil Kaplan da, "Arazimde hayvanlarım, sebze ve meyve ağaçlarım var. Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Dere yatağının ıslah edilmemesi yüzünden akan su baraja değil, tarlalarımıza doluyor. Büyükşehir'e bağlı İZSU'ya, Çeşme Belediyesi'ne ve diğer ilgililere 2 yıldır dilekçeyle başvurduk ama sorun çözülmedi. Tarladaki mahsulümüz yağmurda mahvoldu" dedi.

■ METİN BURMALI