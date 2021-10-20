  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Dere ıslah edilmedi tarlalarımızı su bastı’

‘Dere ıslah edilmedi tarlalarımızı su bastı’

Köylüler dere yataklarının bir an önce temizlenmesini istiyor.

‘Dere ıslah edilmedi tarlalarımızı su bastı’

20.10.2021

İZMİR Çeşme'nin kırsal mahallesi Karaköy'de, ıslah edilmeyen dere yatağı yüzünden son yağışlarda tarlalar sular altında kaldı. Geçimini tarımla sağlayan çiftçiler, "Dere yatağı temizlenmediği için taşkına neden olan yağmurla birlikte ürünlerimizi su bastı. Büyükşehir ve Çeşme belediyelerine defalarca sorunu bildirdik ancak bir türlü gereken yapılmadı" dedi.

İKİ YILDIR SORUN VAR
Karaköy'de çiftçi Yalçın Gülbayrak, "Burada insanlar geçimini arıcılık, hayvancılık ya da kışlık sebze ekerek sürdürüyor. Köye kadar asfalt yolumuz var ancak sonraki yol hep taş toprak. Dere yatağı ıslah edilmediği için her yağmur sonrası arazilerimiz sular altında kalıyor. İki yılı aşkındır sorun sürüyor" diye konuştu. Üretici Halil Kaplan da, "Arazimde hayvanlarım, sebze ve meyve ağaçlarım var. Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Dere yatağının ıslah edilmemesi yüzünden akan su baraja değil, tarlalarımıza doluyor. Büyükşehir'e bağlı İZSU'ya, Çeşme Belediyesi'ne ve diğer ilgililere 2 yıldır dilekçeyle başvurduk ama sorun çözülmedi. Tarladaki mahsulümüz yağmurda mahvoldu" dedi.

■ METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Dere ıslah edilmedi tarlalarımızı su bastı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.