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İzmir'de 21 bin 390 sürücüye trafik cezası

İzmir'de, geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 390 sürücüye idari para cezası kesildi. İzmir Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Ekim arasında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

İzmir’de 21 bin 390 sürücüye trafik cezası
İHA

20.10.2021, 10:32

İzmir'de bir hafta boyunca gerçekleşen trafik denetimlerinde, 21 bin 390 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 11-17 Ekim tarihleri arasında bir çok noktada denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden 8, alkollü araç kullanmaktan ve emniyet kemeri takmamaktan 4 bin 310, emniyet şeridi ihlalinden 162, hız limitlerine uymayan 5 bin 60, yaya geçitlerinde yayaya öncelik vermeyen 45, seyir halinde cep telefonu kullanan bin 557, korsan taşımacılık yapan 71, fazla yolcu taşıyan 493, yasak parktan 3 bin 624, kırmızı ışık ihlali yapan 462, tonaj sınırı ihlali yapan 89 sürücü ile kask, gözlük bulundurmayan 646 motosiklet sürücüsü başta olmak üzere toplam 21 bin 390 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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