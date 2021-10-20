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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı

Son dakika... İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 39 kişiden 32'si yakalandı.

İzmir’de FETÖ’nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı
AA

20.10.2021, 08:21

Emniyet, mahrem kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde tanık beyanı ve garson gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde fişleme bilgisi bulunan, 5'i ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve HTS incelemesinden örgütsel irtibatı tespit edilen 39 kişiye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişinin örgüt içerisindeki sözde görev dağılımına göre birinin "genel müdür", diğerlerinin de "öğretmen" olarak adlandırıldığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin bulunduğu belirtildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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