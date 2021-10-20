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İzmir’de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 3 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince kaçak kazı yapılan eve düzenlenen baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste çok sayıda testi ve kemik parçalarının yanı sıra kazı çalışmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir’de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 3 gözaltı
İHA

20.10.2021, 09:20

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi'nde bir evde kaçak kazı yapıldığına yönelik bilgi edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlendikleri baskında 2 kadın ve 1 erkek şahsın kazı yaptıklarını tespit etti.

Ekiplerce kazı bölgesinde yapılan aramalarda; 12 adet testi parçaları, 8 adet kemik parçaları, 2 adet kürek, 1 adet dedektör ve parçaları, 1 adet matkap ve parçaları, 1 adet kazma, 1 adet çapa ve çok sayıda kazı çalışmasında kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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