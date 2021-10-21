  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Hayatının son durağı

Hayatının son durağı

Hayatının son durağı

21.10.2021

İZMİR Ödemiş'te durakta minibüs beklediği öne sürülen bir kişi, oturduğu yerde hayatını kaybetti. Olay önceki gün Ödemiş'in en işlek caddesi olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre,

Ödemiş'ten Kızılcaavlu mahallesine gitmek isteyen Nuri Bilgen (66), köy minibüsünü beklemeye başladı. Bilgen'in hareketsiz durması üzerine çevredeki esnaf, talihsiz adamın durumundan şüphelendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgen'in öldüğünü tespit etti. ■ SEVAL KONURALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hayatının son durağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.