Hayatının son durağı

İZMİR Ödemiş'te durakta minibüs beklediği öne sürülen bir kişi, oturduğu yerde hayatını kaybetti. Olay önceki gün Ödemiş'in en işlek caddesi olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre,

Ödemiş'ten Kızılcaavlu mahallesine gitmek isteyen Nuri Bilgen (66), köy minibüsünü beklemeye başladı. Bilgen'in hareketsiz durması üzerine çevredeki esnaf, talihsiz adamın durumundan şüphelendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgen'in öldüğünü tespit etti. ■ SEVAL KONURALP