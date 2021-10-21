İzmir’de drone destekli trafik denetimi! 65 sürücüye 34 bin lira ceza

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek, trafik denetimlerinin etkin, sürekli ve yoğun şekilde yürütülerek trafik güvenliğini artırmak amacıyla drone destekli planlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 14 sürücüye 'emniyet şeridini ihlal etmek', 29 kişiye 'emniyet kemeri takmamak', 13 kişiye 'yasak olan yerlerden geçmek', 3 kişiye 'kask takmamak', 3 sürücüye 'seyir halinde cep telefonu kullanmak', 2 kişiye 'sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak' ve 1 kişiye de 'muayenesiz araç kullanmak'tan toplam 34 bin 228 lira ceza uygulandı.

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