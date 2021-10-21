İZSU’nun ihmali felakete neden oldu

İzmir'in Urla ilçesi Yenikent Mahallesi İzmir Asfaltı Caddesi 161 numarada bulunan Yaman Oto Tamir ve Bakım Servisi, geçen hafta Cuma günü yaşanan sel felaketi nedeniyle sular altında kaldı. Servisin sahibi Mustafa Yaman, geçen yıl da aynı şekilde sel mağduru olduklarını ve işyerinde 600 bin lira hasar tespiti yapıldığını söyledi.

Geçen yıl Aralık ayında yaşadıkları sel felaketinin ardından İZSU'ya dilekçe ile başvurup çevredeki su tahliye kanallarının temizlenmesini istediklerini belirten Yaman, ancak yaptıkları başvuruya rağmen sorunla ilgilenen olmadığını kaydetti.

500 BİN TL ZARAR VAR

Geçtiğimiz hafta yağan yağmurda işyerinin yine sular altında kaldığını ve mahkeme kararıyla bu defa da 500 bin liraya yakın hasar tespitinde bulunduklarını anlatan Yaman, "İşyerime 800 metre mesafede itfaiye var. Ancak o gün haber vermemize rağmen sel baskını sırasında İZSU ve itfaiye ekipleri buraya gelmedi.

Yaşanan bu felaketten sonra Urla İZSU Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile başvurarak yaşanan olayı anlatıp etrafımızdaki su kanallarında temizlik yapılması gerektiğini yazdım. O günden bugüne hiçbir önlem alınmadı. Eğer İZSU görevini yapmış olsaydı bugün bu sel felaketi yaşanmayacaktı. Yaşanan bu felaketten İZSU sorumludur ve tekerrür eden bu felaket neticesinden işletmem iflas etmiştir" diye konuştu.

TORBALI'DA BOZUK YOLLAR KAZAYA NEDEN OLDU

İzmir Torbalı'da yol çilesi yağmurlar ile daha da büyüdü. Yollarda oluşan büyük çukurlar araçların alt takımlarına büyük zarar verirken, su birikintileri ve çamur nedeniyle yolda yürümek bile imkansız hale geldi. Önceki gün Yedi Eylül Mahallesi'ndeki ana cadde üzerinde oluşan bir çukura düşen araç, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Kendi imkanları ile çıkamayan araca çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Torbalı'nın bu görüntüleri haketmediğini belirten AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, belediye yönetimine ateş püskürdü. Günaydın, "Torbalı sokakları ne araçlar için ne de insanlar için kullanılamaz hale gelmiş durumda. Belediye yönetimine sesleniyorum, daha ilk yağmurda hayatı felç eden bu bozuk yollarını onarın" şeklinde konuştu.

METİN BURMALI