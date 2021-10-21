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Haberler İzmir Kızı için ‘okullu’ oldu

Kızı için ‘okullu’ oldu

Kızı için ‘okullu’ oldu

21.10.2021

KARŞIYAKA'DA 38 yaşındaki Hülya Yüksel, 6 yaşındaki ikiz kızlarından serebral palsi hastası Ayşe'yi okutmak için büyük mücadele veriyor. Mustafa Kemal mahallesinde oturan Hülya-Arda Yüksel çiftinin 6 yıl önce ikiz çocukları Ayşe ile Zeynep dünyaya geldi. 27 haftalıkken 1 kilonun altında doğan ve 2 ay kuvözde kalan bebeklerden Ayşe'ye, doğum sırasında oksijensiz kalmasına bağlı olarak serebral palsi tanısı konuldu. Evladına bebek gibi bakan anne Yüksel, eşiyle her sabah kızlarını ilkokula getiriyor. Baba işe giderken anne ise kızı Ayşe'yi yalnız bırakmamak için gün boyunca okulda kalıyor.
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