Kocaoğlu dönemi Sayıştay’ın radarında

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile İKSEV ve İZTAV arasında 2019 yılında yapılan protokol ile para aktarılmasına Sayıştay el koydu. Kentteki kültürsanat faaliyetlerine katkıda bulunmak ve birlikte ortak çalışmalar yürütmek amacıyla İKSEV'e 375 bin TL ve kentteki turizm faaliyetlerine destek olunması amacıyla da İZTAV'a 800 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 175 bin TL para aktarılması kararlaştırılmıştı.

İFADEYE ÇAĞIRILACAKLAR

İKİ vakıf ile yapılan protokol sonucu aktarılan paralar, devlet kurumlarını denetleyen Sayıştay'ın radarına girdi. Aktarılan para ile ilgili olarak zimmet çıkaran Sayıştay, karara imza atan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere meclisteki belediye başkanları, meclis üyeleri ile bürokratlara zimmet çıkardı.

Alınan karara itiraz edilmesi üzerine Sayıştay, kararı yeniden gözden geçirdi. İtiraz 3'te 2 çoğunluk ile reddedildi. Alınan karar gereği Sayıştay Savcılığı'nın çalışması sonrası meclis kararında imzası bulunanlara tebligatlar gönderildi. Önümüzdeki günlerde mahkeme duruşmasında imzacıların ifadesine başvurulacak. Savunmalar ise duruşmalı olarak gerçekleşecek.