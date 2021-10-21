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Haberler İzmir Soyer’in bitmek bilmeyen heykel sevdası

Soyer’in bitmek bilmeyen heykel sevdası

Soyer’in bitmek bilmeyen heykel sevdası

21.10.2021

İZMİR'DE hizmetten çok heykel yapımına ağırlık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alsancak'ta yaklaşık 2 milyon liraya yaptırdığı 10 Ekim Anıtı'nın ardından yeni bir heykel için kolları sıvadı.

Soyer, İzmir'e Hacıbektaş Veli heykeli yapılması için ihaleye çıktı. E-ihale yöntemiyle yapılacak ihale önümüzdeki 3 Kasım'da 14.30'da gerçekleştirilecek. UNESCO tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş Veli Yılı ilan edilmesi kapsamında dikilecek heykelin yeri, henüz belirlenmedi. İhalenin teknik şartnamesinde, iş kapsamında 4 adet metal kapı ve bir adet güvercin heykeli de oluşturulacağı ifade edildi. Soyer'in, kentin ve İzmirlilerin ısrarla çözüm beklediği sorunlarla ilgilenmek yerine yine heykel yapma işine kalkışması 'Soyer yine şaşırtmadı' dedirtti.

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