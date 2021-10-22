Fatma nineyi kaynar suyla yakmışlar!

İzmir'de üç yıl önce hayatını kaybeden Fatma Uraz'ın (87) ölümünün ardından yapılan otopsilerinin sonucu İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan geldi. Güzelbahçe'de özel bir huzurevinde kalan Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, "Annemi kaynar suyla yakmışlar. Raporda 'yüzde 39 yanığa bağlı ölüm' yazıyor" dedi.

YIKADIKTAN SONRA...

Uraz'ın yaşamını yitirdiği Bozyaka Devlet Hastanesi ve İzmir Adli Tıp Kurumu'nda da ölüm nedeni 'yanığa bağlı' şeklinde kayda geçti. Ancak itirazlar sonrası üç yıldır beklenen kesin ölüm raporunda annesinin kaynar suyla yakıldığının ortaya çıktığını söyleyen Yılmaz, "Sorumlular cezasını çekmeli" dedi. Eğitmen Zeynep Yılmazer, annesi Fatma Uraz'ı Güzelbahçe'de evinin yakınındaki özel bir huzurevine yatırdı. Yılmazer, 16 Eylül 2018'de saat 19.00'daki ziyaretinde, annesinin derisinde yanıklar fark etti. Görevliye ne olduğunu soran Yılmazer, süreci Yeni Asır'a şöyle anlattı:

HUKUK SAVAŞI BAŞLADI

"Annemi 15.00 civarında yıkadıklarını ve derisinin soyulmaya başladığını söylediler. Daha yakından kontrol edince sırtında ve bacaklarında da yanıklar gördüm. Kızımın nişanlısı Dr. Umut Çağrı Altun'a annemin yaralarını gösteren fotoğrafları WhatsApp'tan gönderdim. Damadım bunların yanık izi olduğunu söyleyerek hemen yanıma geldi. Ambulansla annemi önce 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, ardından Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırdık. Ancak tüm çabalara rağmen annem kurtarılamadı."

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca ölümün birinci derece yanık ve buna bağlı komplikasyonlar yüzünden meydana geldiğinin açıklanmasına rağmen, açılan dava süreci ve itirazların ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan gelen kesin ölüm raporunun 3 yılı bulduğunu anlatan Yılmazer, "Annemin yıkayan T.A. ile işyerinin sahibi N.Ö. hakkında iddianame düzenlendi. Bu insanlar cezalarını çekmeli" dedi. Avukat Bülent Güvençalan ise, "Kurum doktoru ve hemsirenin görevini ihmali ve ölüm olayının meydana gelmesinde bilinçli taksiri olduğu düşüncesindeyiz" dedi.

FATİH ŞENDİL