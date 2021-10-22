İzmir’de HDP ilçe başkanları gözaltında

İZMİR'DE, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı İlçe Eşbaşkanı Hüsnü Bitirmiş ve HDP Karabağlar İlçe Eşbaşkanı Şerafettin Yetim'in bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

HDP'li ilçe başkanlarının sosyal medya hesaplarında; bölücü terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını, PKK ve PYD'li teröristlerin üniformalı görüntülerini, terör örgütünün marşları ve yine terör örgütünün eylemlerinden görüntü paylaştıkları belirlendi. Ayrıca gözaltına alınan ilçe başkanlarının paylaşımlarında, öldürülen teröristlerden 'şehitlerimiz' diye bahsettiği de öğrenildi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. ■ ÖMER DUR

EREN-7 KAPSAMINDA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca dün icra edilen Eren- 7 operasyonunda 1 askerimiz şehit olurken 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Eren- 7 operasyonunda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen Eren-7 operasyonunda 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. Operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Tunceli'de Eren-7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 3 AYRI OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. MİT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.