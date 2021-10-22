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İzmir'de uygulamadan gizlenmeye çalışan sürücü, polisin dikkatinden kaçmadı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis uygulama noktasını fark edip akaryakıt istasyonunda saklanmaya çalışan otomobil sürücüsü, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir’de uygulamadan gizlenmeye çalışan sürücü, polisin dikkatinden kaçmadı

22.10.2021, 11:26

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Anadolu Caddesi-Maltepe Caddesi kavşağı kesişiminde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamayı gören şüpheli sürücülerin, noktanın 100 metre gerisinde bulunan akaryakıt istasyonuna kaçtığını öğrenerek, akaryakıt istasyonunda önlem amaçlı bulunan polis ekipleri, burada bir otomobilin aniden istasyona giriş yaptığını fark etti. Aracın yanına giden ekiplerin yaptığı kontrolde araç sürücüsü H.B.'nin (27) şüpheli davranışları üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilin torpidosunda 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilinde uyuşturucu hap taşıdığı için polis uygulama noktasından gizlenmeye çalıştığı belirlenen sürücü H.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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