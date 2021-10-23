İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde Semihcan Koyuncu idaresindeki otomobil, önceki gece Gazi Mahallesi Akçay Caddesi'nde, alt geçit girişi yan yolda demir direğe çarptı. Sürücü, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılıp ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gaziemir’de demir direğe çarpan aracın sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.