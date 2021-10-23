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Haberler İzmir Gaziemir’de demir direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

Gaziemir’de demir direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

Gaziemir’de demir direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

23.10.2021

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde Semihcan Koyuncu idaresindeki otomobil, önceki gece Gazi Mahallesi Akçay Caddesi'nde, alt geçit girişi yan yolda demir direğe çarptı. Sürücü, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılıp ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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