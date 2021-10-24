‘TURKOVAC aşısı için gönüllüleri bekliyoruz’

İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, 11 Ekim'de uygulanmaya başlanan yerli aşı TURKOVAC için şimdiye kadar 40 gönüllünün başvurduğunu, 8'inin aşılandığını, diğer gönüllülerin de aşılanmasının sürdüğünü açıkladı. Köse, "Vatandaşlarımızı yerli aşıya davet ediyorum. Bu ülkemiz ve bilim adına çok önemli" diye konuştu.

KRİTERLERE UYMALI

HATIRLATMA dozu olarak İzmir'de ilk kez Tepecik Eğitim Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan yerli aşı TURKOVAC'ta iki haftalık süre geride kaldı. Başvuru için kriterleri olduğunu belirten Prof. Dr. Köse, 18 ile 55 yaş aralığında hiç aşı olmayan ve Covid- 19 geçirmeyenlerin TURKOVAC için gönüllü olabildiğini belirtti. AYRICA iki doz Sinovac aşısı olan, 3'üncü doz aşı olmayıp hastalığı geçirmeyen kişilerin de gönüllü olarak Tepecik Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Aşı Merkezi'ne başvurabileceğini dile getiren Köse, "Gönüllü olmak isteyenler 0232 4331237 nolu telefondan mesai saatleri içinde bilgi alabilirler" dedi.

PROF. AKDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

TÜRKİYE Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, geçen hafta başlatılan Turkovac'ın üçüncü doz olarak etkinlik ve güvenlik açısından Sinovac ile karşılaştırılacağı Faz 3 klinik araştırmasının, Türkiye tarihindeki en büyük klinik araştırma olduğunu söyledi. Akdoğan, "Çalışma 28 ilimizde 41 merkezde yürütülüyor. 3 bin gönüllü hedefleniyor. Vatandaşlarımız, çalışmaya e-Nabız üzerinden randevu oluşturarak, en yakın merkezde gönüllü katılabilirler" dedi.