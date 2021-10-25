Contact’ta ödüller sahiplerini buldu

YAŞAR Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde kazananlar belli oldu. Bu yıl İran'dan Endonezya'ya; Hindistan'dan Avustralya'ya; Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e kadar farklı coğrafyalardan öğrenci filmleri yarışırken, Rusya'dan Pavel Palshin, Pkhents isimli filmiyle En İyi Kısa Film ve Öğrenci Jürisi ödüllerinin sahibi oldu.