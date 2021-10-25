YAŞAR Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde kazananlar belli oldu. Bu yıl İran'dan Endonezya'ya; Hindistan'dan Avustralya'ya; Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e kadar farklı coğrafyalardan öğrenci filmleri yarışırken, Rusya'dan Pavel Palshin, Pkhents isimli filmiyle En İyi Kısa Film ve Öğrenci Jürisi ödüllerinin sahibi oldu.
Contact’ta ödüller sahiplerini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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