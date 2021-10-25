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Haberler İzmir İzmir’deki Alaşehirliler gecesine yoğun ilgi

İzmir’deki Alaşehirliler gecesine yoğun ilgi

İzmir’deki Alaşehirliler gecesine yoğun ilgi

25.10.2021

ALAŞEHİR Kemaliyeliler Derneği, İzmir'de Alaşehirliler Gecesi düzenledi. Bayraklı Belediye Havuz Restaurant Tesisleri'nde yemekli olarak gerçekleştirilen etkinliğe, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, Manisalı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, kamu ve iş dünyasından birçok Alaşehirli katıldı.

■ ERCAN AKGÜN

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