İzmir’deki Alaşehirliler gecesine yoğun ilgi

ALAŞEHİR Kemaliyeliler Derneği, İzmir'de Alaşehirliler Gecesi düzenledi. Bayraklı Belediye Havuz Restaurant Tesisleri'nde yemekli olarak gerçekleştirilen etkinliğe, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, Manisalı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, kamu ve iş dünyasından birçok Alaşehirli katıldı.

■ ERCAN AKGÜN