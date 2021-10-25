Kılıçdaroğlu’na İzmir’de 5. tokat!

İzmir'de çeşitli temaslarda bulunan ve Mobilya Akademi'nin açılışına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, tören alanında Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurlarının protestosuyla karşılaştı. Ellerinde 'Tunç Soyer'den hukuk adalet istiyoruz', 'Uzundere burada Tunç Soyer nerede?', 'Tunç Soyer bizi muhatap almıyor' yazılı dövizlerle Kılıçdaroğlu'na seslenen mağdurlar, 9 yıldır tamamlanamayan projeyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendilerini dinlemediğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu ile görüşen Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi.





"BU SÖYLENECEK SÖZ MÜ?"

Kılıçdaroğlu ise, suçu hükümete atmaya çalıştı ve "İki kez ihaleye çıkıldı, katılan olmadı" cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu'ya, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." ifadelerini kullandı. Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi. Bu sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu sene içinde ihaleye çıkacaklarını bildirdi.



'TUNÇ SOYER İLGİLENMEDİ'

Eray Uslu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzundere'deki 5 etaptan oluşan projenin iki etabının Aziz Kocaoğlu döneminde teslim edildiğini, Tunç Soyer'in ise bu konuyla ilgilenmediğini, Türkiye'nin örnek projesi diye lanse edilen projenin hüsrana uğradığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'na mağduriyetlerini aktardıklarını belirten Uslu, "Bize söz verdi. Bu işi bir an önce bitireceğini, belediye ile halledeceğini söyledi. Biz kendisine güveniyoruz. Mahallenin yarısı kentsel dönüşüme sokulup bitirildi, diğer kısmı yapılmadı. 40 senelik komşularımızın 3'te 1'i yeni dairelerde, diğerleri 50 yıllık depreme dayanıksız yerlerde oturuyor. Biz bu konuda mağdur olduğumuzu ilettik." ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Emine Demir de "Kılıçdaroğlu buraya temel atmaya geldi ya, buraya gelmeyecekti, bizim evlerin temelini atacaktı." şeklinde konuştu.





'35 YILDIR CHP VAR, BU SORUNU DÜZELTİN!' -1

Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etmişti. Selden etkilenen esnaf Saadet Körbulak, "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin" sözleriyle şikayetini dile getirdi. Başka bir esnaf da, "İtfaiye buraya hiç gelmedi. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye buraya bir dünya ekip geldi" diyerek tepki göstermişti.



'YOLLAR BİZİ ÖLDÜRÜYOR, BELEDİYELER ÇALIŞSIN' - 2

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, geçtiğimiz Mart ayındaki İzmir ziyareti kapsamında gittiği Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'nde bir esnaf, "Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk, araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur; sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" diyerek, tepki gösterdi



'DEPREMDEN SONRA 8 AY NEDEN GELMEDİNİZ?' - 3

Geçtiğimiz Haziran ayında İzmir'de depremzedeleri ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir depremzede kadın, "8 aydır nerede olduğunuzu merak ediyorum. Biz Bayraklı olarak çok mağduruz. Siz Kuşadası'na kadar geldiniz. Sizi bekledik ama uğramadınız. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sormuştu.





DEPREM MAĞDURLARINA BELEDİYELER KARŞILAYAMAZ YANITINI VERDİ - 4

Kılıçdaroğlu en son 26 Eylül'deki ziyaretinde depremzedelerden tepki gördü. Bu arada Kılıçdaroğlu Muğla'da, afetlerde evi yananların yapılacak yeni evleri için TOKİ tarafından ek ücret istenmesi halinde vatandaşa çıkarılacak ek ödemenin tamamını CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin karşılayacağını söyledi. Ancak bu sözden umutlanan depremzedelerin elleri boş kaldı. Kendileriyle görüşmeye gelen Kılıçdaroğlu'ndan benzer bir söz isteyen depremzedeler hayal kırıklığına uğradı. Kılıçdaroğlu topu adeta taca atarken, "11 CHP'li büyükşehir belediyesi bunu karşılayacak maddi güce sahip değil" cevabını verdi.



TUNÇ SOYER YİNE OYNADI!

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir etkinlikte yine oynadı. Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Buca Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 9'uncu kez organize edilen Yörük Türkmen Şöleni'ne katıldı. Yörük ve Türkmen kültürünün canlandırıldığı şölende zeybek oynayan Başkan Tunç Soyer, temsili gelin alma törenine de katıldı. Soyer daha önce de memurlara zam görüşmelerinde ve 1 Mayıs kutlamalarında Çav Bella müziği eşliğinde dans ederek gündeme gelmişti.





'EKMEĞİMİ İSTİYORUM'

Karabağlar Belediyesi'nde çalışırken görevden alındığını ileri süren bir kadın, Kemal Kılıçdaroğlu'na, konuşmasını okunan öğle ezanı nedeniyle ara verdiği sırada seslenerek, "Ben işimi, ekmeğimi istiyorum Başkanım. 16 aylık maaşımı alamadım" dedi. Kadınla, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan konuştu.

NİDA ALADAĞ