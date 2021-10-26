‘Alos’umuza acı veda

YENİ Asır Gazetesi'nde 28 yıldır sayfa sekreterliği yapan çalışma arkadaşımız Ali Osman Taş (52), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başarılarıyla ulusal ve uluslararası birçok yarışmada karikatür ve sayfa düzeni kategorisinde 30'dan fazla ödül alan Taş'ın ölümü, Turkuvaz Medya Grubu, Yeni Asır ve İzmir basın camiasında büyük üzüntü yarattı. Sevecenliği, dostluğu ve sayfa mizanpajındaki başarısıyla tanınan Taş'ın cenazesi bugün (26 Ekim) memleketi Niğde'nin Bor ilçesinde toprağa verilecek.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

YENİ Asır'da sayfa sekreteri olarak çalışan mesai arkadaşımız Ali Osman Taş, meslek hayatına gönüllü olarak ulusal karikatür dergilerine çizdiği karikatürlerle başladı. 28 yıldır Yeni Asır'da çalışan Taş, yaklaşık iki ay önce karaciğer rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre kaldıktan sonra tedavisine özel bir hastanede devam edilen Taş, dün öğle saatlerinde çoklu organ yetmezliğine bağlı solunum yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.

Arkadaşımız Ali Osman Taş'ı 28 yıl görev yaptığı Yeni Asır Gazetesi önünde düzenlenen törenle uğurladık.

YENİ ASIR'DA TÖREN

TAŞ'IN cenazesi özel hastaneden alındıktan sonra Yeni Asır Gazetesi önüne getirildi. Düzenlenen törende mesai arkadaşları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu. Taş, yakınlarının isteği üzerine memleketi Niğde'nin Bor ilçesinden bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Yeni Asır Gazetesi olarak mesai arkadaşımız Ali Osman Taş'a rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileriz.

TAŞ'IN ALDIĞI ÖDÜLLERDEN BAZILARI



İZMİR Gazeteciler Cemiyeti Şehit Hasan Tahsin Yarışması'nda sayfa düzeni kategorisinde ödül

CEMAL Nadir Güler anısına düzenlenen '1. Uluslararası Bursa Cemal Nadir Karikatür Yarışması'nda üçüncülük

10. Nehar Tüblek Karikatür Yarışması-mansiyon

2010 yılı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda sayfa düzeni katagorisinde ödül

51'İNCİ Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda sayfa düzeni katagorisinde ödül

52'NCİ Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda sayfa düzeni katagorisinde ödül

53'ÜNCÜ Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda sayfa düzeni katagorisinde ödül

21. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda sergileme ödülü

METİN BURMALI