İzmir’de otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Menderes Çileme Yolu'nda meydana geldi.

Kuşadası'ndan Menderes istikametine giden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesinde AK Parti Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Fırat Eroğlu yönetimindeki 35 FE 777 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan çıktığı ileri sürülen Yahya Sivas yönetimindeki 35 GA 9451 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yahya Sivas'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Eroğlu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.