  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Menderes Çileme Yolu'nda meydana geldi.

İzmir’de otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
DHA

26.10.2021, 09:07

Kuşadası'ndan Menderes istikametine giden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesinde AK Parti Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Fırat Eroğlu yönetimindeki 35 FE 777 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan çıktığı ileri sürülen Yahya Sivas yönetimindeki 35 GA 9451 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yahya Sivas'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Eroğlu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.