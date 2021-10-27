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Haberler İzmir Dedektif avukat hırsız komşusunu yakaladı

Dedektif avukat hırsız komşusunu yakaladı

Dedektif avukat hırsız komşusunu yakaladı

27.10.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde evinden 100 bin lira değerinde pırlanta çalınan avukat Şenay Geçkil, dedektif gibi iz sürüp hırsızın alt komşusu olan S.Ç. olduğunu ortaya çıkardı. Pırlantalarının bulunduğuna sevinemediğini belirten Geçkil, "Hırsızın komşum çıkması beni çok üzdü. Birlikte vakit geçirdiğimiz insanlardı" dedi.

100 BİN LİRALIK PIRLANTA
Evde kapı ve pencerede zorlanma olmadığı tespit edildikten sonra Kuyumcular Odası Başkanı ile iletişime geçen Geçkil, pırlantaların sertifika ve görüntülerini paylaştı. Kısa süre sonra Geçkil'e ait pırlantaların satıldığı kuyumcu belirlendi. Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Geçkil, hırsızın komşuları S.Ç. olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi

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