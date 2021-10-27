Depremin sembolü Ayda, merhum annesinin adını taşıyan parkta oynadı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı yıkılmış, enkaz altında annesi Fidan Gezgin (38) ile kalan Ayda Gezgin, enkazdan çıkarılan son kişi olarak hafızalara kazınmıştı. Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in ise cansız bedenine ulaşılmıştı. İzmir'de Atatürk Mahallesi'nde yapılan 'Barış Parkı'na, depremde hayatını kaybeden Fidan Gezgin'in adı verildi. Parkın açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, baba Uğur Gezgin ve Ayda'nın ağabeyi Atakan (9) ile Gezgin ailesinin yakınları katıldı. Park açılışında babası ve ağabeyi ile vakit geçiren Ayda bebek, annesinin adı verilen parkta salıncağa bindi. Törende, parka Fidan Gezgin'in adının verilme fikrinin Atakan Gezgin'e ait olduğu bildirildi.





"KEŞKE ANNESİ İLE BERABER OYNATSAYDIK"



Uğur Gezgin, "Eşimin adını olabildiğince yaşatma istiyoruz. İleride de inşallah bir kütüphane olur, bir cami olur. Başka yerlere de isminin verilmesini istiyoruz. Depremden sonra bizim için zor bir yıl oldu. Hiç istemediğimiz bir yıl oldu. Keşke Ayda'yı burada eşimle beraber parkta oynatsaydık. Ayda şimdi daha iyi. Travmayı atlattığını düşünüyoruz. Ayda doktor olmak istiyor" diye konuştu.



"İZMİR'İN YAPI STOKUNU YENİLEMEMİZ VE GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM"



Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir'in yapı stokunu yenilemeniz ve güçlendirmemiz lazım. 30 Ekim'de yaşanan deprem, İzmir'in kendi depremi değildi. İzmir'de iki fay hattı üzerinde inşa edilen konutlar var. Dolayısıyla deprem gerçeği ile 30 Ekim'de bir miktar yüzleştik. Canımız yandı. O gün İzmir ve Türkiye tek vücut oldu ama bu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu musibetten ders alıp yerel ve merkezi idareler olarak koordinasyon halinde İzmir'i yeniden inşa etmemiz lazım ki bir daha başka canlar gitmesin" dedi.





VALİ VE ATAKAN FİDAN DİKTİ



Konuşmaların ardından Uğur Gezgin, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e desteklerinden ötürü çiçek ve plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından Vali Köşger, Fidan Gezgin'in oğlu Atakan ile birlikte parktaki yeşil alana fidan dikti.