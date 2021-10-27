Enkazdan kurtarılan Günay’ın 2. hayatı

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde enkaz altından 10 saat sonra kurtarılan ve geçirdiği ameliyatların ardından yeniden yürümeye başlayan 16 yaşındaki Günay Özışık, yaşadığı travmanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Depreme, Bayraklı ilçesinde 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın 4. katındaki evlerinde yakalanan Özışık, kuzeni Ahmet Özışık ile birlikte enkazdan çıkarılan ilk depremzedelerden oldu. Bacaklarından yaralanan Özışık, hastanede 2 ay tedavi gördü. Kemalpaşa'da yaşayan anneannesinin yanına yerleşen Özışık özel bir okulda eğitimine burslu olarak devam ediyor.

YENİ YÜRÜYEN BEBEK GİBİ

Enkaz altındaki saatlerin kendisi için çok zor geçtiğini aktaran Özışık, şöyle konuştu: "İnsan enkaz altında 'Birazdan kurtaracaklar. Şimdi kurtaracaklar' diyerek kendini avutmaya çalışıyor. İnsan enkaz altındayken ölüm korkusu yaşıyor ve içini bir ateş kaplıyor ama ağabeylerin sesini duyunca endişem gitti." Enkazdan çıkarıldıktan sonra kendisini hayata yeniden başlamış gibi hissettiğini anlatan Özışık, "Yürüyememekten korkmuştum. Tekrar adım atmaya başladığımda ise bir bebeğin adım atması gibi hissettim" ifadelerini kullandı.