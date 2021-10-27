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İzmir ve Manisa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 12 gözaltı

İzmir ve Manisa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız 9 tabanca ile 50 fişek, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve tabanca sürgüsü ele geçirildi.

AA 27.10.2021, 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021, 16:52