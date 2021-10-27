Sabiha teyze 5 saat ambulans bekledi

Buca'da yaşayan 77 yaşındaki engelli kanser hastası Sabiha Güner, ışın tedavisi (radyoterapi) için öğlen saatlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek istedi. Kendisine refakat eden komşusu Mehmet Aslan, yaşlı kadın için Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi'ni aradı. Yaşlı kadını bırakan ambulans hastaneden ayrılırken, radyoterapi gören Güner tedavisinin ardından taburcu edildi. Refakatçisi olan Mehmet Aslan da yaşlı kadını evine geri götürmesi için tekrar yetkilileri aradı.

VARDİYA DEĞİŞİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir yetkiliye ulaşamadığını söyleyen Aslan, Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi'nden istediği ambulansın da 4 saat 45 dakikada geldiğini iddia etti. Yaşlı kadının hastane önündeki sedyede saatlerce ambulans beklediğini öne süren Aslan, "İşimiz bittikten sonra ambulans şoförünü aradık ancak saat 15.00'da vardiya değişimi olmuş. Diğer ambulans şoförünü aradığımızda da 'Şimdi geliyorum', 'Ege Üniversitesi'ne hasta bıraktım', 'Biraz daha bekleyin' gibi bahanelerle bizi 4 saat 45 dakika hastane önünde bekletti. Ben beklerim ama bu kadıncağızın kimi kimsesi yok. Hava soğuk. 8 yıl önce tek oğlu da kanserden öldü. Sabiha Teyze kanserden değil ama soğukta beklemekten ölecekti az kalsın" diye konuştu.

■ METİN BURMALI