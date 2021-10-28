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Balotelli’nin kardeşi Türkiye’deki ilk maçına çıktı

Mario Balotelli’nin Menemenspor’da forma giyen kardeşi Enock Barwuah, Türkiye’deki ilk resmi maçına çıktı.

Balotelli’nin kardeşi Türkiye’deki ilk maçına çıktı
İHA

28.10.2021, 12:30

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sezon başında Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı kiralamıştı. Sezon başından itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki İtalyan santrfor, takımının bugüne kadar oynadığı 10 lig maçında da forma giyememişti.

Enock Barwuah, sarı-lacivertlilerin dün Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Karşıyaka ile oynadığı maçta ilk kez kadroda ve ilk 11'de yer aldı. 72 dakika boyunca sahada kalan İtalyan oyuncu, 65. dakikada rakip fileleri sarssa da faul gerekçesiyle attığı gol geçerli sayılmadı. Barwuah, 72. dakikada hafif bir sakatlık geçirerek yerini N'diaye'ya bıraktı.

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