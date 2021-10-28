Elif’in parmağı bu kez Yuva’nın elinden tutacak

İZMİR depreminde enkaz altından çıkarılırken itfaiye onbaşı Muammer Çelik'in parmağını tutan Elif Perinçek, 4 yaşına bastı. Depremde oğulları Umut'u kaybeden Perinçek ailesi ise sadece çocuklara hizmet eden Yüreklere Umut Vakfını (YUVA) kurdu.

Elif'in annesi Seher Perinçek, "Elif'in o parmağı tutması, 'Ben umut doluyum, ben azimliyim, ben yarınlar için varım' demek. Bizim vakfımız; azim dolu, umut dolu yarınlar için burada dimdik duruyor. Çok uzun soluklu bir vakıf olmak istiyoruz. Biz çocuklarımız Elif, Ezel ve Elzem'e miras bırakalım, onlar çocuklarına miras bıraksın ve vakıf tüm Türkiye'nin mirası olarak yıllarca yaşasın" diye konuştu.