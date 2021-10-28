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İzmir için kritik karar! Başkan Erdoğan imzaladı

Mersin ve İzmir'de iki doğal sit alanının "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi ile Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki ormanlık alanın "Sarıçalı Dağı Milli Parkı" olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir için kritik karar! Başkan Erdoğan imzaladı
AA

28.10.2021, 08:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Mersin'in Erdemli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arazisi Doğal Sit Alanı ile İzmir'in Foça ilçesi sınırları içerisinde bulunan 19. Grup (Foça-Adalar Etabı) Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Resmi Gazete'deki bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara'nın Nallıhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan bölge de "Sarıçalı Dağı Milli Parkı" olarak belirlendi.

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