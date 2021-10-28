İzmir için kritik karar! Başkan Erdoğan imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Mersin'in Erdemli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arazisi Doğal Sit Alanı ile İzmir'in Foça ilçesi sınırları içerisinde bulunan 19. Grup (Foça-Adalar Etabı) Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Resmi Gazete'deki bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara'nın Nallıhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan bölge de "Sarıçalı Dağı Milli Parkı" olarak belirlendi.