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Haberler İzmir İzmir’in mega lüksü Avcılar Lusso

İzmir’in mega lüksü Avcılar Lusso

İzmir’in mega lüksü Avcılar Lusso

28.10.2021

AVCILAR, lüks anlayışını tamamen değiştirecek. En konforlu, en çevreci, en modern, en güvenli, en iyi lokasyona ve saymakla bitmeyecek "en"lere sahip Avcılar Lusso Bornova, İzmir'in lüks değil mega lüks projesi olacak. Lusso Bornova, 4+1, 5+1, 6+2 ve 7+2, 9+2 daire seçenekleriyle 7 yıldızlı otel konforunda yaşamın kapılarını açacak. Geniş bahçe teraslı daireleriyle, villa bahçe yaşamını rezidans konforu ile birleştirecek. 70 mega lüks dairenin olduğu proje 15 ayda tamamlanacak.

İLKLERİ BULUŞTURACAK
150 metrekareden 500 metrekareye kadar dairelerin olduğu Lusso Bornova, tek blok ve 8 kat olacak. Estetiği, konforu güvenliği ve eğlenceyi bir arada sunacak Lusso Bornova, yeşil mimarisi, çarşısı ve sosyal alanlarıyla İzmir'de ilk olacak. Son deprem yönetmeliğine göre inşa edilecek Avcılar Lusso Bornova, kentin en sağlam binalarından biri olacak. LUSSO Bornova'nın yatay mimarisiyle de fark yaratacağını söyleyen Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, "İşlevsel iç mekan çözümleri, depreme dayanıklı az katlı yapısıyla projemiz konut sahibi olanlara lüksün yanında güvenli bir hayatın kapılarını açacak" dedi.

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