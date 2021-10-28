Menemen’de 29 Ekim coşkusu

Menemen Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıldönümünü düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Halil Alkaya Pazar Yeri ve Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi açılışlarının yapılacağı etkinlikler kapsamında sevilen şarkıcılar Haluk Levent Kent 2'de, Sibel Can da Menemenlilerle buluşacak. 28 Ekim Günü saat 19.00'da Kent 2 Kapalı Pazar Yeri önünde sanatçılar Caner Gülsüm, Oğuz Aksaç ve Haluk Levent en güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyleyecek. 29 Ekim Cuma Günü saat 20.00'da ise sanatçı Hakan Doğanay'ın renk katacağı programda Sibel Can, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek. Kutlamalara tüm İzmirlileri davet eden Pehlivan, "Hemşehrilerimizi bir araya getirerek birliğimizin gelişmesine olanak sağlayacağız. Gelin bayram coşkumuzu hep birlikte yaşayalım" dedi.

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