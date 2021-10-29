İZMİR'DE, 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin'in (4) enkaz altında ölen annesi Fidan Keskin Gezgin'in (38) adı, Bornova'da bir parka verildi. Ayda bebek, parkta salıncağa bindi.
Ayda, annesinin adını taşıyan parkta oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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