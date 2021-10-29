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Haberler İzmir Ayda, annesinin adını taşıyan parkta oynadı

Ayda, annesinin adını taşıyan parkta oynadı

Ayda, annesinin adını taşıyan parkta oynadı

29.10.2021

İZMİR'DE, 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin'in (4) enkaz altında ölen annesi Fidan Keskin Gezgin'in (38) adı, Bornova'da bir parka verildi. Ayda bebek, parkta salıncağa bindi.
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