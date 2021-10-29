Depremin 1’inci yıl dönümünde ‘30 Ekim Deprem Anıtı’ açılıyor

Bayraklı’da deprem parkı olarak yenilenen Hasan Ali Yücel Parkı’nda 30 Ekim Deprem Anıtı açılacak.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişinin anısına bir anma programı hazırladı. Program, saat 14.30'da Rıza Bey Apartmanı yanındaki Şehit Hakan Ünal Parkı'nda başlayacak. Rıza Bey Apartmanı'na karanfil bırakılmasının ardından depremde kaybedilen vatandaşlar için saygı yürüyüşü yapılacak. Ardından 30 Ekim Deprem Anıtı'nın açılışı için Hasan Ali Yücel Parkı'na geçilecek. Depremin olduğu saat olan 14.51'de anıt önünde itfaiye sireni eşliğinde saygı duruşu yapıldıktan sonra 117 beyaz balon gökyüzüne bırakılacak ve "Elimi Tutar Mısın?" isimli belgesel izlenecek. 30 Ekim anma programı kapsamında 117 bisikletli Aşık Veysel Alanı'ndan depremin yaşandığı bölgeye bisiklet sürecek. Ayrıca yedi merkez ilçede 15 noktada 18 bin 500 kişilik lokma dağıtılacak.