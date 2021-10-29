EGSD’den coşkulu Cumhuriyet kutlaması

EGE Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) İzmir Arena'da, üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Kutlaması gerçekleştirdi. Atatürk ile ilgili sayısız fotoğraf ve kitap yazan Yazar Hanri Benazus'un da katıldığı gecede davetliler Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

"ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Gecenin sunumlarını Hakan Doğanay yaparken, Funda Öncü ve orkestrası sahnede birbirinden güzel parçaları ile geceyi renklendirdiler. Gecenin açılış konuşmasını yapan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, bu gecede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, "Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta ulus olarak çok şey borçlu olduğumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm konuklarımız ve Türk milletinin cumhuriyet bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR