İlçe başkanı belediyeden tazminat istedi

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Yücel Yılmaz Apartmanı'nda bulunan, 30 Ekim 2020 depreminde hasar görerek riskli yapı ilan edilen ve ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılan mülkü nedeniyle Bayraklı Belediyesi'ne tazminat istemiyle dilekçe verdi. Dilekçede söz konusu yapının hasar görmesinde belediyenin ihmalkarlığının olduğunu ileri süren Susmuş, 100 bin lirası maddi 500 bin lirası da manevi olmak üzere belediyeden toplamda 600 bin lira tazminat talep etti ve karşılanmaması durumunda yargıya başvuracağını belirtti.

FAY HATTINDA YAPILAŞMA

Susmuş, dilekçesinde tazminat istemine gerekçe olarak ise belediyenin depremden doğabilecek zararları öngörebilmesine rağmen herhangi bir önlem almamasını, denetim ve kontrol görevlerini yerine getirmemesini öne sürdü. Belediyenin fay hattı üzerinde yapılaşmaya izin verdiğini ve deprem mevzuatına aykırı ruhsatlandırma yapıldığını iddia eden Susmuş dilekçesinde "Depremden doğabilecek zararın önlenmesi, en aza indirilmesi için gerekli yasal tedbirleri almayan, denetim ve kontrol görevlerini yerinde getirmeyen, proje ve uygulama konusundaki denetimini tam olarak yerine getirmeyen ve böylelikle zararımızın artmasına neden olan belediyenizin diğer ilgili kurumlarla birlikte hizmet kusurunun olduğu ortadadır. Öyle ki, belediye tarafından depremden önce, yıkılan binamızda herhangi bir kontrol yapılmamış, gerekli zemin etütleri sağlanmamıştır. Bu bölgede kalan binaların belirli periyotlarla kontrol edilmesi ve gerekli güçlendirmelerin yapılması halinde, binanın yıkılmayacağı kanaatindeyiz. Yine ilgili belediyeniz tarafından imar planlarının oluşturulmasından yapıya ruhsat verilmesi, yapının inşası ve yapı kullanım izin belgesi verilmesinin tüm aşamalarının her kademesinde ayrıntılı görevli olmalarına karşın bu görevler gereği gibi yerine getirilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

ÖDENMEZSE MAHKEMEYE VERECEK

DİLEKÇESİNDE "Adıma kayıtlı taşınmazın yıkılmasında idarenizin kusuru bulunmaktadır" ifadelerine yer veren Pınar Susmuş, "Fazlaya ilişkin talep ve haklarım saklı kalmak kaydıyla deprem nedeniyle konutumun yıkılması sonucu meydana gelen maddi zararlarım (binanın yapım maliyeti, daire bedeli, kira kayıpları, enkaz bedelleri vs.) karşılık 500.000 TL maddi tazminat ve 100.000 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 600.000 TL tazminatın 30.20.2010 tarihinden işlenecek faizi ile birlikte ödenmesini, aksi halde yargı yoluna başvuracağımı bilgilerinize saygıyla arz ederim" dedi.

'DAVA KOŞULU OLDUĞU İÇİN VERDİM'

CHP İlçe Başkanı Pınar Susmuş, verdiği dilekçeye gösterilen tepkilerin ardından da bir açıklama yaptı. Susmuş, bunun idari dava ön koşulu olan idareye başvuru şartı kapsamında tüm deprem mağdurları tarafından sunulan bir dilekçe olduğunu savunan Susmuş, "140 metrekarelik bağımsız bölümlerimiz 60 metrekarelik daireler olarak inşa edilmeye başlanmış ve yaptığımız hak sahipliği başvurularımız reddedilmiştir. Binanın yeniden inşası için ödeyeceğimiz bedelin ne olacağı konusu da hala bir netlik kazanmamıştır. Yasal başvuru haklarımı kullandığımı önemle belirtmek isterim" diye konuştu.