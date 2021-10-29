İzmir Konfederasyonu’ndan Yeni Asır’a anlamlı ziyaret

Mardinliler Federasyonu'nun kurucusu ve ilk genel başkanı Mehmet Sakin Irmak ile birlikte Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret eden Beşir Tunç, çalışma, hedef ve projelerini anlattı. Balkanlardan, engelli derneklerine, kadın derneklerinden hemşehri derneklerine toplumun tüm kesimlerini kucaklayan İzmir Konfederasyonu'nun tam bir Türkiye mozaiği profili çizdiğini belirten Başkan Tunç, "İzmir Konfederasyonu, kentin en büyük sivil toplum merkezi olarak çalışıyor. Bu anlamda toplumun tüm kesimleriyle İzmir'de Türkiye mozaiği oluşturduk. Amacımız sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek insanımıza daha yakın olmak sorunlarının çözümünde köprü olmak" dedi.

"BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

2014 yılında kurulan İzmir Konfederasyonu, kentte hizmet ve projeler üreten sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında topluyor. Sivil toplum kuruluşlarının önemli görevlerinden birinin Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelerek büyükşehire yerleşen ve kendini İzmirli olarak kabul eden kişileri buluşturmak olduğunu belirten İzmir Konfederasyonu Genel Başkanı Beşir Tunç, "Biz bu federasyonları bir araya getirdik. Aramızda Mardinliler, Konyalılar, Anadolu Birliği, Afyonlular, Kütahyalılar gibi birçok ilden İzmir'e gelenlerin kurduğu federasyonlar var. Tabii ki sadece hemşehri dernekleri değil ayrıca Muhtarlar Federasyonu, Kültür Sanat Federasyonu, Kadınlar Federasyonu, İnsan Hakları Federasyonu, Gençlik ve Spor Federasyonu gibi 30 tane federasyon ile birlikte hareket eden büyük bir aileyiz" diye konuştu.

İZMİR'İN KALBİYİZ

Tüm sivil toplumların birarada olduğu güçlü bir konfederasyon olduklarını belirten Tunç, "Biz konfederasyon olarak İzmir'in kalbi gibi çalışıyoruz. Birlik içinde elele birbirimize güç vererek çalışmalar yapıyoruz. Tüm federasyon ve derneklerimizle birlikte yeni dönemde çok güzel projelere imza atacağız. Bütün federasyon ve derneklerimiz çok güçlü, çok etkili. Hiçbiri tabela derneği değil. Gerçekten somut projeleri hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Proje üreten topluma hizmet etmeyi amaçlayan herkese kapımız açık" dedi.

"YENİ ASIR&NBSP;İZMİR'İN SİMGESİDİR"

YENİ Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaretinde gazeteden övgüyle bahseden Başkan Tunç, "Yeni Asır, Türkiye'nin 127 yıllık marka değerine sahip çok önemli bir gazetesi. Yeni Asır İzmir'in simgesidir. Ama bütün Türkiye'ye yayılmış, önemli bir yere sahiptir. Tüm federasyonlarımızla biz İzmir'in sembolü Yeni Asır'ın yanındayız. Toplumun sesi olan Yeni Asır; İzmir, Ege ve Türkiye için çok önemli bir yere sahip. Yeni Asır'a her zaman bizlerin sesi olduğu için teşekkür ederiz" dedi.

TOLGA TEKİN