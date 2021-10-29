‘Soyer deprem konusunda İzmirlileri oyalıyor!’

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 30 Ekim depreminden sonra İzmirlileri deprem konusunda yanıltarak oyaladığını, hiçbir iş yapmadan seçime kadar zaman kazanmanın siyasetini yaptığını iddia etti.

"İzmir depremini, gerçeği yansıtmayan vaat ve gösterilerle siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar" diyen Nasır, Soyer'in bunun hesabını İzmir halkına veremeyeceğini söyledi. Necip Nasır, "Tunç Soyer konuşmalarında, Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirdiklerini söyleyerek yine yalan yanlış konuşmuş veya bilgisizliğinden dolayı İzmirlilerin parasını heba etmiştir. Tunç Soyer'in yaptırıyorum dediği İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında, AFAD koordinasyonunda, İzmir'in İl afet risk azaltma planı 25, 26, 27 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 2'nci çalıştay sonrası tamamlanmış, çalıştayda İzmir Büyükşehir Belediyesi de bulunmuştur" dedi.

SAVURGANLIKTAN İBARET

Soyer'in Bina Kimlik belgesi için çalışma başlattığı yönündeki açıklamalarına da değiren Nasır, "Oysa, yapılara bina kimlik sertifikası verilmesine ilişkin uygulamaya 2021 yılı ikinci yarısından itibaren Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca başlanmıştır. Çalışmalar bakanlıkça devam etmektedir. Yaptıkları, gerçek dışı ve dayanaksız açıklamalardan ve savurganlıktan ibarettir. İzmir'in umutlarını, parasını heba etmekten başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.

ZAMAN KAZANMA PEŞİNDE

Türkiye'de deprem ile ilgili bilim kurulunu oluşturacak tek kurumun AFAD olduğunu söyleyen Nasır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tunç Soyer Afet Bilim Kurulu oluşturduğunu ve çalışmalar için de bütçeden 200 milyon TL kaynak ayırdığını söylüyor. Yapılmış işleri yeniden yaptırarak milletin parasını boşa harcıyor. Çalışmaların 30 ay içinde tamamlanacağı söylemi de, hiçbir iş yapmadan seçime kadar zaman kazanma peşinde olduğunun açık bir göstergesi."