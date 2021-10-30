Görevden alınan Günaydın: Haksızlığa uğradığım açık

CHP İzmir İl yönetimi tarafından görevden alınan Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın, yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada Günaydın 28 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde İl Genel Sekreteri tarafından telefonla gelen bildirimle kararı öğrendini belirtti. Günaydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "CHP Torbalı ilçe örgütü olarak her zaman dik duruşumuzu sergiledik, partili olarak da bundan sonraki süreçte aynı duruşumu sergilemeye devam edeceğim. CHP'li olmak bunu gerektirir. Bundan sonraki süreçte de partime gönülden bağlı kalmaya devam edeceğim. Belediye başkanımızın vefatından sonra bir seçim daha kazanan ilçe yönetimim ile başarılı bir süreç geçirdik. Bu süreçte haksızlığa uğradığımı açık ve net şekilde dile getirebilirim."

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