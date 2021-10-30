  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Görevden alınan Günaydın: Haksızlığa uğradığım açık

Görevden alınan Günaydın: Haksızlığa uğradığım açık

Görevden alınan Günaydın: Haksızlığa uğradığım açık

30.10.2021

CHP İzmir İl yönetimi tarafından görevden alınan Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın, yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada Günaydın 28 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde İl Genel Sekreteri tarafından telefonla gelen bildirimle kararı öğrendini belirtti. Günaydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "CHP Torbalı ilçe örgütü olarak her zaman dik duruşumuzu sergiledik, partili olarak da bundan sonraki süreçte aynı duruşumu sergilemeye devam edeceğim. CHP'li olmak bunu gerektirir. Bundan sonraki süreçte de partime gönülden bağlı kalmaya devam edeceğim. Belediye başkanımızın vefatından sonra bir seçim daha kazanan ilçe yönetimim ile başarılı bir süreç geçirdik. Bu süreçte haksızlığa uğradığımı açık ve net şekilde dile getirebilirim."
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Görevden alınan Günaydın: Haksızlığa uğradığım açık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.