İzmir’de kaçak tütün operasyonu yapıldı

İZMİR Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde kaçak tütün ve sigara bulundurulduğunda dair bilgi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin adreslere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 120 bin boş makaron, 20 bin dal dolu makaron ve 3 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

■ SEVAL KONURALP