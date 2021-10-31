Belediyedeki yolsuzluk iddiasına 4 tutuklama

İZMİR Buca Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 27 Ekim'de gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılanlardan Buca Belediyesi'nde çalışan biri müdür, ikisi amir ve biri personel olmak üzere 4 zanlı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli salıverildi. Gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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