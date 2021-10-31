Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş İzmir’de piyasayı hareketlendirdi

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlandı. 500 bin liralık bir kredi 120 ay vadeli çekildiğinde eski faiz olan yüzde 1,37 ile aylık ödemesi 8 bin 513 lira, toplam ödemesi de 1 milyon 21 bin 560 lira oluyordu. Yeni düzenlemeyle aynı kredi kullanıldığında aylık ödeme 8 bin 214 liraya düşerken, toplam ödeme 985 bin 680 lira oluyor. Yani 120 aylık kredide aradaki fark, 35 bin 880 lira oluyor.

'PİYASAYI RAHATLATTI'

Gayrimenkul sektöründe bayram havası estiren karar sonrası, İzmir'deki konut piyasası da hareketlendi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Bir süre önce faizler 100 baz puan inmişti. Şimdi 200 baz puan daha inmesi, piyasada rahatlama yarattı. Hareketliliği net şekilde görebiliyoruz. İş yerimizdeki telefonlar çalmaya başladı. İnsanlar daire soruyor, almak istiyor. Bununla ilgili çok avantajlı bir pozisyon yakaladık. Gerçi bu bir yandan avantajken, diğer yandan dezavantaj. Avantaj kısmı, talebin artması. Dezavantaj kısmı ise konut fiyatları yukarı doğru çıkıyor. İşte bu nedenle bir an önce beğendikleri ve ilgilendikleri daireleri satın alsınlar diye konuştu.

Gayrimenkul danışmanı Zafer Nerez (45) ise, Geçmiş dönemde de aynı şey yaşanmıştı. Konut faiz oranlarında indirim gerçekleştiğinde, talep artışına neden olmuştu. Şimdiki faiz düşüşü fiyatları arttırmaz, eldeki stokların tüketilmesine katkı sağlar. Faiz indirimi sonrası, telefon görüşmelerimiz arttı. Ev satın almak isteyenlerin talebi yükseldi dedi.

Ev arayan Hakan Aksu (33), Yeni evlendim. Kirada oturmak zor oluyor. Faiz indirimi sonrası konut arayışına girdik. Bütçemize uygun evi bulursak satın alacağız dedi.