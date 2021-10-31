Yıl dönümünde geniş kapsamlı tatbikat

İZMİR depreminin yıl dönümünde AFAD ve 23 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya katıldı. Depremin 4. ayından itibaren yeni binaların yapılması için temellerin atıldığını anımsatan Vali Köşger, proje alanında 1701, rezerv alanda ise 3 bin 649 konutun inşasına başlandığını bildirdi.

PROJE alanındaki 7 etapta yapımı tamamlanan 749 konutun Kasım ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla teslim edileceğini söyleyen Köşger, "Süratle kentsel dönüşüm başta olmak üzere seri bir şekilde şehri yenilememiz ve daha sağlıklı, güvenli alanlara şehri kavuşturmamız lazım. Aslında 30 Ekim depremi İzmir'e sert bir uyarıydı. İrkilmemiz ve kendimize gelmemiz gereken bir depremdi. İzmir'in altındaki fay hattı harekete geçtiğinde ne kadar enkaz olacağını, can kaybı olacağını şu an kestiremiyoruz" dedi