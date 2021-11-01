FETÖ’cüler İzmir’den Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, bir grup FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesinin, Selçuk ilçesi Pananos sahil hattından deniz yolu ile yurt dışına kaçacakları yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Ege Deniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı unsurları ve MİT Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 31 Ekim günü akşam saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, müşterek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında eski doktor ve eski öğretmenin de bulunduğu Y.Y., S.K., S.A., H.B., H.K.Y. ve M.A. adlı 2'si kadın 4'ü erkek 6 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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