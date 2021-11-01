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Haberler İzmir FETÖ'cüler İzmir'den Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

FETÖ'cüler İzmir'den Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ’cüler İzmir’den Yunanistan’a kaçamadan yakalandı
İHA

01.11.2021, 16:20

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, bir grup FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesinin, Selçuk ilçesi Pananos sahil hattından deniz yolu ile yurt dışına kaçacakları yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Ege Deniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı unsurları ve MİT Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 31 Ekim günü akşam saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, müşterek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında eski doktor ve eski öğretmenin de bulunduğu Y.Y., S.K., S.A., H.B., H.K.Y. ve M.A. adlı 2'si kadın 4'ü erkek 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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