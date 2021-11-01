GAZİEMİR Belediyesi, 29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlenen Manga konserinin ardından alanda bırakılan çöplerle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Binlerce kişi katıldı Manga konserine çöpleri kaldı yadigar. Tüm temizlik emekçilerinin herkese selamı var" ifadeleri yer aldı
Gaziemir’de konser bitti çöpler ortada kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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