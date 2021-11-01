Gaziemir’de konser bitti çöpler ortada kaldı

GAZİEMİR Belediyesi, 29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlenen Manga konserinin ardından alanda bırakılan çöplerle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Binlerce kişi katıldı Manga konserine çöpleri kaldı yadigar. Tüm temizlik emekçilerinin herkese selamı var" ifadeleri yer aldı

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