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Haberler İzmir Gaziemir’den su için tasarruf mesajı

Gaziemir’den su için tasarruf mesajı

Gaziemir’den su için tasarruf mesajı

1.11.2021

GAZIEMIR Belediyesi, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde hazırladığı görsel çalışmalarla su tasarrufuna dikkat çekti. Belediye, yaptığı farkındalık kampanyasıyla "Suyunu boşa harcama" mesajı verdi. Hazırlanan görseller, ilçenin dört bir yanındaki ilan panolarına asıldı.
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