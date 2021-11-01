Gaziemir’den su için tasarruf mesajı

GAZIEMIR Belediyesi, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde hazırladığı görsel çalışmalarla su tasarrufuna dikkat çekti. Belediye, yaptığı farkındalık kampanyasıyla "Suyunu boşa harcama" mesajı verdi. Hazırlanan görseller, ilçenin dört bir yanındaki ilan panolarına asıldı.