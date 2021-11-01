GAZIEMIR Belediyesi, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde hazırladığı görsel çalışmalarla su tasarrufuna dikkat çekti. Belediye, yaptığı farkındalık kampanyasıyla "Suyunu boşa harcama" mesajı verdi. Hazırlanan görseller, ilçenin dört bir yanındaki ilan panolarına asıldı.
Gaziemir’den su için tasarruf mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.